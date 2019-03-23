Политика

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАПВедомости 04:34

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства. Поручение было дано по итогам заседания правительства, которое состоялось 21 марта.
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Медведев поручил представить концепцию нового КоАП к 1 июня

ТАСС02:09

Дмитрий Медведев распорядился до начала лета разработать концепцию нового кодекса об административных правонарушениях

Эхо Москвы04:00

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

РИА Новости02:57

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП к 1 июня

RT на русском02:15

Медведев поручил разработать концепцию нового административного кодекса

Газета.Ru02:14

Концепцию нового КоАП РФ подготовят до лета

Российская газета05:00

Медведев поручил Минюсту и Минэку подготовить концепцию нового КоАП

РБК02:14
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