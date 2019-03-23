Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАПВедомости 04:34
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства. Поручение было дано по итогам заседания правительства, которое состоялось 21 марта.
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Происшествия
ОМОН ворвались к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
В Челябинске ОМОН и полиция ворвались с обыском к 58-летнему военному пенсионеру Сергею Зарубе.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.
Обновлено в 03:23
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Политика
В МИД оценили планы США признать суверенитет Израиля над Голанами
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 05:38
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Музыка
Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью
Музыкант Андрей Макаревич не стал комментировать рисунок свиньи, который он изобразил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новому федеральному закону о культуре.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
«Яндекс» назвал самые загазованные районы Москвы
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Политика
Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов
Послы стран «Большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором рассказали о возможной угрозе срыва президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе.
Обновлено в 05:17
Политика
Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск
Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем образования республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики, отметив, что сегодня Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Игровая мышь Roccat Kova AIMO оборудована датчиком Pro-Optic R6
Новинка оборудована оптическим датчиком Pro-Opric R6, разрешение которого составляет 7 000 точек на дюйм.
Обновлено в 02:15
Хоккей
Боченски назвал Шумакова жалким трусом
Капитан «Барыса» Брэндон Боченски после проигранной четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарду» (1:4) оскорбил форварда соперников Сергея Шумакова.
Обновлено в 04:51
Общество
Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Авто
Появились фото салона электротягача Tesla
Tesla представила электрический тягач еще в конце 2017 года и даже показала удивительно минималистичный салон.
Обновлено вчера в 06:28
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Доверчивые Девы, интересные знакомства у Рыб и траты Скорпионов: гороскоп на 23 марта
Звезды советуют ОВНАМ не терять голову при новых знакомствах.
Обновлено вчера в 07:00
Баскетбол
Леброн Джеймс впервые за 14 лет пропустит плей-офф НБА
Леброн Джеймс пропустит плей-офф впервые за 14 лет. В 2005 году он в составе «Кливленда» проводил свой второй сезон в НБА.
Обновлено в 04:59
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В центре Киева водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП
Водитель Maserati устроил стрельбу в центре Киева после того, как попал в ДТП и поссорился с другими участниками аварии, полиция по данному факту открыла уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба полиции Киева.
Обновлено в 04:46