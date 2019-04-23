Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз ТКОНьюс-НН 04:11

Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом он заявил на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна», сообщает пресс-служба НРО партии.

Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз ТКО

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