Политика
Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз ТКОНьюс-НН 04:11
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом он заявил на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна», сообщает пресс-служба НРО партии.
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Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
— Дмитрий Медведев, российский политикТруд вчера в 07:14
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