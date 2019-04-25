Экономика
Медведев поручил объединить ОСАГО и КАСКОCarsGuru.net 02:50
Следует напомнить, что впервые предложение объединить два полиса поступило в начале апреля от одного из депутатов Госдумы. На встрече с премьер-министром парламентарий задал вопрос о целесообразности создания «гибридного» страхового полиса, который включал бы в себя ОСАГО и КАСКО.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в КАСКО до 1 июня
Rambler News Serviceвчера в 07:15
Медведев поручил изучить возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО
Говорит Москвавчера в 07:28
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:23
Происшествия
Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Samsung попросила iFixit удалить материал о разборе Galaxy Fold
Компании iFixit, специализирующейся на разборке и ремонте устройств, пришлось удалить материал о складном смартфоне Galaxy Fold.
Обновлено в 04:54
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери
Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Обновлено в 03:16
Политика
Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО
В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Путешествия
В Крыму ждут на майские праздники на 40% больше туристов
В первом квартале 2019 года в Крыму в Крыму отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.
Обновлено в 03:40
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика
В Раде предлагают раздавать украинские паспорта прямо в центре Москвы
Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».
Обновлено в 04:38
Финансы
Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд - до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPO
Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый транзитный договор на 10 лет
В среднем, подчеркнул топ-менеджер, это должно составлять 60 млрд куб. м. Новый транзитный договор, считает глава "Нафтогаза", должен быть подписан не напрямую с компанией, а с новым оператором газотранспортной системы Украины, и в предложениях Киева будут уже "европейские тарифы" на транзит газа.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали
«РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов
Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом
Недавно Ольга Бузова стала участницей нового шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак».
Обновлено в 05:29
Наука
Биологи из МГУ раскрыли секреты работы белка-«пособника» рака
Обновлено в 04:22
Спорт
Российский фигурист впервые выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 04:06