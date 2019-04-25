Экономика
Медведев поручил объединить ОСАГО и КАСКОCarsGuru.net 02:50
Следует напомнить, что впервые предложение объединить два полиса поступило в начале апреля от одного из депутатов Госдумы. На встрече с премьер-министром парламентарий задал вопрос о целесообразности создания «гибридного» страхового полиса, который включал бы в себя ОСАГО и КАСКО.
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Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в КАСКО до 1 июня
Rambler News Serviceвчера в 07:15
Медведев поручил изучить возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО
Говорит Москвавчера в 07:28
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