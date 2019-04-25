Экономика

Медведев поручил объединить ОСАГО и КАСКОCarsGuru.net 02:50

Следует напомнить, что впервые предложение объединить два полиса поступило в начале апреля от одного из депутатов Госдумы. На встрече с премьер-министром парламентарий задал вопрос о целесообразности создания «гибридного» страхового полиса, который включал бы в себя ОСАГО и КАСКО.
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Медведев поручил правительству проработать идею объединения ОСАГО и каско

РБКвчера в 09:01

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Life.ruвчера в 07:18

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ТАССвчера в 07:25

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Говорит Москвавчера в 07:28
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