Экономика
Медведев поручил объединить ОСАГО и КАСКОCarsGuru.net 02:50
Следует напомнить, что впервые предложение объединить два полиса поступило в начале апреля от одного из депутатов Госдумы. На встрече с премьер-министром парламентарий задал вопрос о целесообразности создания «гибридного» страхового полиса, который включал бы в себя ОСАГО и КАСКО.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев поручил изучить возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО
Говорит Москвавчера в 07:28
Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в КАСКО до 1 июня
Rambler News Serviceвчера в 07:15
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:29, Ашберн
Авто
Назван список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России.
Обновлено в 00:04
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Портреты советских лидеров Иосифа Джугашвили (Сталина) и Леонида Брежнева как участников Великой Отечественной войны, напротив, могут присутствовать на демонстрации.
Обновлено в 08:05
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
В Красноярске загорелась крыша одного из корпусов оборонного завода "Красмаш", сообщает краевой главк МЧС.
Обновлено в 09:24
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Политика
К 9 мая выплатят по 10 тысяч рублей
Обновлено в 03:05
Игры
Death Stranding привнесёт что-то новое в игры с открытым миром
Разработчик считает, что PS4-эксклюзив представит «действительно что-то новое» по сравнению с классическими современными проектами с открытым миром.
Обновлено в 02:23
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Политика
«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»
Накануне, 25 апреля, «Укртранснафта» приостановила прокачку нефти по маршруту Мозырь — Броды, объяснив это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.
Обновлено в 09:52
Путешествия
Названа средняя стоимость отдыха в Крыму
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Минфин объяснил разработку новой редакции Налогового кодекса
Действующая редакция Налогового кодекса РФ, которая включает части, разделы, главы, статьи, в целом устроена рационально и соответствует современным требованиям, а разработка новой редакции связана с необходимостью совершенствования его структуры и упрощения нумерации статей, сообщила пресс-служба Минфина России.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Мурино мигрант пытался изнасиловать 18-летнюю девушку в парадной
Около 17 часов в парадной дома на улице Авиаторов 32-летний гражданина Узбекистан напал на 18-летнюю девушку.
Обновлено в 01:22
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Обновлено в 08:09
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
США перебрасывают в Японию новый десантный корабль
Новейший ударный десантный корабль ВМС США «America» в ближайшее время будет размещен на военно-морской базе Сасебо на острове Кюсю в Японии.
Обновлено в 06:25
Энергетика
Росстат: стоимость бензина в России за неделю не изменилась
Цены на бензин в России за неделю по 22 апреля остались на прежнем уровне. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
У LADA XRay может появиться новый мотор от Renault
Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Компания «Новартис Фарма» снизила цену на препарат для лечения ХОБЛ
Приходится констатировать, что в России ситуация еще более тревожная: показатели распространенности существенно превышают среднемировое значение, а пробелы в регуляторике и высокая стоимость лечения обостряют проблему доступности необходимой терапии.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Итальянец попытался выйти из летящего самолёта
Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
В суд поступило первое уголовное дело о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:33
Происшествия
Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении
Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:18
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено в 10:17
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Автоспорт
Этап гонок «Формулы 1» в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты
Первая практика гоночной «Формулы 1» на Гран-при Азербайджана прервана.
Обновлено в 08:06