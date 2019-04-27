Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефтиРИА Новости 07:23

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба". На это он дал главам Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора недельный срок.
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Дмитрий Медведев распорядился найти и наказать виновных в поставках Белоруссии и Европе некачественной нефти

Эхо Москвы11:07

Медведев поручил за неделю выявить виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

ТАСС06:16

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Газета.Ru08:14

Медведев поручил выявить виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

Коммерсантъ06:59

Медведев поручил найти виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

RT на русском06:25

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

РИА Новости07:23

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении поставляемой в Восточную Европу нефти

Интерфакс06:10
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
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Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
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Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
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Продолжительность очередей предполагается сократить через внедрение информационных технологий.
Обновлено в 11:45
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«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
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По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Обновлено в 01:31
Политика

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Религия

Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Обновлено в 12:30
Происшествия

Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

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Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Музыка

Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»

В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
Обновлено в 13:00
Политика

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В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром».
Обновлено в 11:42
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
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Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
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Обновлено вчера в 14:30
Игры

Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году

Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
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Происшествия

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»

На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским

«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
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Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
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