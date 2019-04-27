Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефтиРИА Новости 07:23
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба". На это он дал главам Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора недельный срок.
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Политика
Украинский мультимиллионер арестован в Москве за взятку
Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве.
Обновлено в 02:08
Политика
Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала
Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.
Обновлено вчера в 13:53
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 10:15
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти
Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Общество
На Челябинскую область надвигается пасмурная погода
В Челябинской области завтра днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы.
Обновлено в 09:45
Политика
В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине
Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева снялась в купальнике самого модного весеннего цвета
В блоге Лопыревой появилось фото, на котором она позирует перед камерой, облаченная в купальнике одного из самых модных желто-оранжевых оттенков весенне-летнего сезона – «манго мохито».
Обновлено в 11:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Общество
У здания Европарламента в Страсбурге против «жилетов» применили газ
В Страсбурге группа радикально настроенных манифестантов попыталась прорваться к зданию Европарламента и начала бросать камни и бутылки в стражей порядка.
Обновлено в 11:36
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В Нигерии попросили у России помощи в борьбе с терроризмом
Власти Нигерии обратились к России за помощью в уничтожении запрещенной в РФ террористической группировки «Боко харам».
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Автоспорт
Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:29
Общество
Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона
Обновлено в 10:51
Экономика
Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей
Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет 280 объектов на общую сумму 21,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Культура
Башаров может воссоединиться с бывшей женой
Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
Обновлено в 10:17
Общество
Омич выставил на сайте бесплатных объявлений пулемёт за миллион рублей
На сайте бесплатных объявлений Avito появилось необычное объявление о продаже пулемёта Калашникова (ПКМ) за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 06:05
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
«Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах
Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».
Обновлено в 10:53