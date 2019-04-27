Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефтиРИА Новости 07:23

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба". На это он дал главам Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора недельный срок.

Политика Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Политика Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Наука Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.

Политика Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.

Общество На Челябинскую область надвигается пасмурная погода В Челябинской области завтра днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы.

Политика В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева снялась в купальнике самого модного весеннего цвета В блоге Лопыревой появилось фото, на котором она позирует перед камерой, облаченная в купальнике одного из самых модных желто-оранжевых оттенков весенне-летнего сезона – «манго мохито».

Авто Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.

Общество У здания Европарламента в Страсбурге против «жилетов» применили газ В Страсбурге группа радикально настроенных манифестантов попыталась прорваться к зданию Европарламента и начала бросать камни и бутылки в стражей порядка.

Авто Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.

Путешествия Лодку Федора Конюхова сняли на видео Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".

Армия и оружие В Нигерии попросили у России помощи в борьбе с терроризмом Власти Нигерии обратились к России за помощью в уничтожении запрещенной в РФ террористической группировки «Боко харам».

Шоу-бизнес Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.

Экономика Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет 280 объектов на общую сумму 21,2 млрд рублей.

Культура Башаров может воссоединиться с бывшей женой Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.

Общество Омич выставил на сайте бесплатных объявлений пулемёт за миллион рублей На сайте бесплатных объявлений Avito появилось необычное объявление о продаже пулемёта Калашникова (ПКМ) за 950 тысяч рублей.

Общество Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.