Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефтиРИА Новости 07:23

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба". На это он дал главам Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора недельный срок.
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Дмитрий Медведев распорядился найти и наказать виновных в поставках Белоруссии и Европе некачественной нефти

Эхо Москвы11:07

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

РИА Новости07:23

Медведев поручил найти виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

RT на русском06:25

Медведев поручил выявить виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

Коммерсантъ06:59

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Газета.Ru08:14

Медведев поручил за неделю выявить виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

ТАСС06:16

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении поставляемой в Восточную Европу нефти

Интерфакс06:10
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Политика

Украинский мультимиллионер арестован в Москве за взятку

Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве.
Обновлено в 02:08
Политика

Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины

Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Происшествия

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Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала

Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.
Обновлено вчера в 13:53
Культура

Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»

Обновлено в 11:39
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
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Политика

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 10:15
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти

Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Общество

На Челябинскую область надвигается пасмурная погода

В Челябинской области завтра днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы.
Обновлено в 09:45
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева снялась в купальнике самого модного весеннего цвета

В блоге Лопыревой появилось фото, на котором она позирует перед камерой, облаченная в купальнике одного из самых модных желто-оранжевых оттенков весенне-летнего сезона – «манго мохито».
Обновлено в 11:00
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Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Общество

У здания Европарламента в Страсбурге против «жилетов» применили газ

В Страсбурге группа радикально настроенных манифестантов попыталась прорваться к зданию Европарламента и начала бросать камни и бутылки в стражей порядка.
Обновлено в 11:36
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено в 07:35
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В Нигерии попросили у России помощи в борьбе с терроризмом

Власти Нигерии обратились к России за помощью в уничтожении запрещенной в РФ террористической группировки «Боко харам».
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Автоспорт

Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:29
Общество

Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона

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Экономика

Счетная палата Дагестана выявила 280 недостроев на 21 млрд рублей

Объем незавершенного строительства в Дагестане на начало 2019 года составляет 280 объектов на общую сумму 21,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:00
Культура

Башаров может воссоединиться с бывшей женой

Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
Обновлено в 10:17
Общество

Омич выставил на сайте бесплатных объявлений пулемёт за миллион рублей

На сайте бесплатных объявлений Avito появилось необычное объявление о продаже пулемёта Калашникова (ПКМ) за 950 тысяч рублей.
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Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
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«Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах

Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».
Обновлено в 10:53
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