Экономика
Медведев поручил найти ответственных за срыв инвестпрограммыТелеканал 360° 07:18
Чиновники, виновные в задержке сдачи объектов федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), будут наказаны. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства поручил составить список заместителей министров, ответственных за срыв сроков исполнения ФАИП.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
В Lush ответили на ультиматум Собчак
Обновлено в 08:28
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Экономика
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках
Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Общество
МВД составило новый список собак опасных пород
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма
Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США совершил полет недалеко от берегов Крыма.
Обновлено в 09:30
Наука
Анестезия помогает заглушить травмирующие воспоминания
Препарат, используемый при анестезии, может сделать неприятные воспоминания менее яркими, выяснили испанские учёные.
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным
Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку
Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:40
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал в кратчайшие сроки установить все обстоятельства и причины взрыва на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical в округе Яньчэн провинции Цзянсу, жертвами которого стали 47 человек.
Обновлено в 09:01
Политика
Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать.
Обновлено в 08:14
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Спорт
Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»
Обновлено в 08:28
Происшествия
На электростанции на греческом Крите прогремел взрыв
На острове Крит, принадлежащем Греции, произошел взрыв, затронувший электростанцию, сообщает издание «Катимерини».
Обновлено в 09:09
Энергетика
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Как отмечают в ведомстве, такая методика нужна для улучшения результатов работы госоргана через повышение ценностей, ориентированных на честное и беспристрастное исполнение госслужащими своих должностных обязанностей.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская: «Гоша Куценко сыграл важную роль в моей жизни»
Актриса рассказала о судьбоносных моментах в жизни.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Футбол
Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020
Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
Обновлено в 09:23
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Авто
30 лет простоявший в гараже Bentley продан за 40 млн рублей
Британский аукционный дом H&H Classics продал редкий Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer, который более 30 лет простоял в гараже, за 454 250 фунтов стерлингов (38,4 млн рублей).
Обновлено в 08:00
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Наука
Ученые описали процесс скопления тау-белка при «деменции боксеров»
Группа американских и британских ученых описала процесс скопления тау-белка в мозге людей, страдающих от «деменции боксеров».
Обновлено вчера в 12:00
Технологии
Роскомнадзор заказал автоматическую систему контроля блокировок сайтов
Роскомнадзор заказал разработку системы, которая сможет автоматически проверять блокировку сайтов, запрещенных в России.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
В Microsoft анонсировали дату окончания поддержки Windows 7
В официальном блоге компании Microsoft было опубликовано предупреждение о том, что пользователи операционной системы Windows 7 с 14 апреля следующего года не смогут обновлять свою систему безопасности.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области
Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27