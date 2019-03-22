Экономика

Медведев поручил найти ответственных за срыв инвестпрограммыТелеканал 360° 07:18

Чиновники, виновные в задержке сдачи объектов федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), будут наказаны. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства поручил составить список заместителей министров, ответственных за срыв сроков исполнения ФАИП.
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Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

РБК08:23

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Коммерсантъ06:57

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Российская газета06:24

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Газета.Ru06:13

Медведев поручил назвать ответственных за срыв федеральной инвестпрограммы

РИА Новости06:11

Медведев поручил подготовить список ответственных за срыв сроков ФАИП чиновников

ТАСС05:59
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