Экономика
Медведев поручил найти ответственных за срыв инвестпрограммыТелеканал 360° 07:18
Чиновники, виновные в задержке сдачи объектов федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), будут наказаны. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства поручил составить список заместителей министров, ответственных за срыв сроков исполнения ФАИП.
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Политика
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Происшествия
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Авто
Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км
Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.
Обновлено в 06:01
Политика
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Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
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Общество
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших представление о России
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Обновлено в 08:59
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Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
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Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
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Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено вчера в 09:01
Энергетика
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Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать вооруженные силы Пятой республики для охраны правопорядка в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов», которая должна пройти 23 марта.
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Спорт
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Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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Политика
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Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
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Обновлено в 07:02
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
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Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50