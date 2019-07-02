Экономика
Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 годREGNUM вчера в 07:48
Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Брянский рабочийвчера в 10:50
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«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов
Телеканал 360°вчера в 07:25
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Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол
Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео
Некоторые из игроков сборной Бразилии подали аргентинцу руку в знак уважения. Месси не завоевал ни одного титула со сборной Аргентины.
Обновлено в 02:48
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей
По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Здоровье
Какие продукты никогда не отложатся в жир, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты никогда не отложатся в жир.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Футбол
Грузинские регбисты отчислены из московской команды
Обновлено в 13:36
Кино
Брайан Крэнстон и Аарон Пол опубликовали новый совместный тизер
Обновлено в 04:10
Космос
Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете
Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
Обновлено 01 июля в 13:03
Политика
Шемякин напомнил Путину о старой фотографии
Обновлено в 13:06
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик»
Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.
Обновлено в 12:10
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери
Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Футбол
Фалькао, Фабрегас и Головин представили новую форму «Монако»
Новую форму команды представили российский полузащитник Александр Головин, а также Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас, Желсон Мартинш и Бенуа Бадьяшиль.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Общество
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Политика
Кремль не раскрыл информацию о загоревшемся глубоководном аппарате
В Кремле отказались раскрывать данные о типе глубоководного аппарата, на котором погибли 14 российских моряков.
Обновлено в 05:38
Авто
Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».
Обновлено в 12:26