Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектовТАСС 01 июля в 17:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.
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Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Брянский рабочийвчера в 10:50

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«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов

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РИА Новостивчера в 06:47

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
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