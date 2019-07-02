Экономика
Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 годREGNUM вчера в 07:48
Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Брянский рабочийвчера в 10:50
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«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов
Телеканал 360°вчера в 07:25
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Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
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Ученые из Университета Аделаиды опубликовали два исследования по модели радиоактивности горных пород в течение миллиардов лет, которые обнаружили, что континентальная кора Земли, возможно, была толще, чем предполагают современные модели, с континентами, возможно, присутствующими еще четыре миллиарда лет.
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Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
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В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
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В России модернизировали пушку для танка «Армата»
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Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
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Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.
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Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
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В английском городе Ипсвич, графство Суффолк, врачи спутали редкую болезнь крови пациентки с тонзиллитом.
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О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра
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Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
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