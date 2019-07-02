Экономика

Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 годREGNUM вчера в 07:48

Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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с чего всё началось

Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Брянский рабочийвчера в 10:50

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На реализацию нацпроектов в Нижегородской области направят 87,7 млрд рублей

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РИА Новостивчера в 06:47

Объекты под ключ

Российская газетавчера в 12:26
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Новая модель воссоздает потерянные континенты ранней Земли

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Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

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В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

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