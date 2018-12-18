Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов, они все известны, все вызывают огромное раздражение.

Медведев подчеркнул обязательность ликвидации свалок в ближайшее время. Он отметил, что успешные примеры рекультивации свалок есть, например, в Московской области. В рамках проекта «Чистая страна» ликвидировать нужно еще более 190 несанкционированных свалок, расположенных в черте городов.

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