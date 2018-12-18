Общество
Медведев поручил ликвидировать существующие свалки твердых отходов
Медведев поручил ликвидировать существующие свалки твердых отходовREGNUM07:59
Медведев подчеркнул обязательность ликвидации свалок в ближайшее время. Он отметил, что успешные примеры рекультивации свалок есть, например, в Московской области. В рамках проекта «Чистая страна» ликвидировать нужно еще более 190 несанкционированных свалок, расположенных в черте городов.
REGNUM07:59
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Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов, они все известны, все вызывают огромное раздражение.
— Дмитрий Медведев, российский политикТелеканал 360° 08:21
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Тверская реформа: платить за мусор придется не от площади помещения, а каждому проживающему
Tverigrad.ruвчера в 14:29
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Общество
Комитет Госдумы поддержал возвращение курилок в аэропорты
Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.
Обновлено в 09:26
Общество
Власти Москвы утвердили 13 новых стартовых площадок под реновацию
Обновлено в 08:03
Общество
Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, вводящий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции и митинги.
Обновлено в 05:13
Общество
Жильцы дома в Москве передумали выселять онкобольных детей
Жильцы дома на юго-западе Москвы больше не требуют выселения из здания онкобольных детей.
Обновлено в 06:37
Общество
Гуцериев подает в суд на Запашного
Бизнесмен Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного после его заявления о том, что группа "Сафмар" осуществляет вложения в канадский Cirque du Soleil.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обращении с животными
Через 8 лет после внесения в парламент законопроекта об ответственном обращении с животными Госдума приняла его во втором чтении.
Обновлено в 09:15
Общество
Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пива
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на время Чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 07:38
Общество
МВД предложило внести изменения в правила техосмотра
В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, указанными в документе.
Обновлено вчера в 16:24
Общество
В Москве проведут свыше 400 мероприятий в новогодние праздники
Более 400 праздничных мероприятий организуют в Москве в новогодние и рождественские праздники по всему городу, сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума города.
Обновлено в 06:39
Общество
«Яндекс» покупает за $145 млн участок под новую штаб-квартиру
«Яндекс» подписал обязывающее соглашение о покупке за $145 млн земельного участка под строительство новой штаб-квартиры, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:25
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, каким алкогольным напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь.
Обновлено вчера в 22:51
Транспорт
Скоростные электрички от Москвы до Одинцова запустят до конца недели
Обновлено в 04:09
Общество
Дворец госуслуг «Мои документы» открылся на ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл Дворец государственных услуг "Мои документы" на ВДНХ и вручил благодарственные письма сотрудникам столичных центров госуслуг - победителям конкурса "Мои добрые дела".
Обновлено в 04:39
Транспорт
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Дорожная ситуация в Москве осложнена в течение всего вторника, по состоянию на 16.00 загруженность столичных дорог оценивается в 8 баллов, а к 18 часам пробки достигнут девятибалльных значений, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Обновлено в 08:11
Общество
Открытие станции метро «Горный институт» переносится минимум на 2 года
Открытие участка оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института», которое по контракту должно было состояться в ноябре 2019 года, переносится на 2021 год.
Обновлено в 07:57