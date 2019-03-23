Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАПРИА Новости 02:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.
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Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Футбол
Товарищеский матч. «Зенит» принимает «Аустрию»
«Зенит» проводит товарищеский матч с «Аустрией» в перерыве на игры сборных.
Обновлено в 04:05
Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Спорт
Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020
Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд
Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Космос
Пришельцы с Нибиру захватили МКС: космонавты не выходят на связь с NASA – кадры атаки
Корабль инопланетян исчез также внезапно, как и попал в кадр. Сразу после этого члены МКС перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 06:41
Здоровье
«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным
Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес
«Чтобы не убила»: Дробыш рассказал, зачем приехал к Пугачевой с сыном
Ныне популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш в "Судьбе человека" рассказал о том, как после нескольких лет, проведенных за границей, где он потерял все, отправил Примадонне российской эстрады написанные им песни.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок
На саммите в Сантьяго лидеры восьми южноамериканских стран подписали декларацию о создании нового регионального блока PROSUR.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64
Не менее 64 человек стали жертвами мощного взрыва на химическом заводе в Китае, 28 числятся пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.
Обновлено в 03:23
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Религия
Православные отмечают первую Родительскую субботу Великого поста
Первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших – отмечает Православная Церковь в субботу 23 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Курдские ополченцы освободили от ИГ последнее поселение в Сирии
Ополченцы Сирийских демократических сил (СДС) объявили об освобождении последней территории, удерживаемой в Сирии террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Космос
Астронавты НАСА завершили подготовку к выходу в открытый космос
Обновлено 21 марта в 18:59
Политика
Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Специалисты центров «Мои документы» проведут мастер-классы
24 марта мастер-классы состоятся в центрах районов Арбат (переулок Сивцев Вражек, дом 20) и Красносельский (Верхняя Красносельская улица, дом 3, строение 2).
Обновлено в 03:54
Спорт
Евгения Медведева рассказала, что стала веганом
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59