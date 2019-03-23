Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАПРИА Новости 02:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.
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Крашенинников допускает смягчение наказания за общественно неопасные наркопреступления

ТАСС09:42

Депутат призвал сделать КоАП понятным людям

РИА Новости09:01

Медведев поручил Минюсту и Минэку подготовить концепцию нового КоАП

РБК02:14

Концепцию нового КоАП РФ подготовят до лета

Российская газета05:00

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП к 1 июня

RT на русском02:15

Медведев поручил разработать концепцию нового административного кодекса

Газета.Ru02:14

Совфед готов принять участие в подготовке новой концепции КоАП

News.ru10:01
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Футбол

Казахстанский журналист вывел из себя Черчесова

На пресс-конференции перед матчем второго тура квалификации Евро-2020 Казахстан-Россия Станислав Черчесов был атакован вопросами от журналиста из Казахстана.
Обновлено в 10:30
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Спорт

Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом

Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.
Обновлено в 08:35
Музыка

Мединский предрек победу Лазарева на Евровидении

Министр культуры Владимир Мединский уверен в победе Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что бьет дочь ремнем

«Если в ваших фантазиях после прочтения слов: в комнате висел «Дядюшка ремень» и он пару раз навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы больны», - пишет бывший участник шоу.
Обновлено в 01:03
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб

Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на вызов о краже из магазина. При виде полицейских вор попытался сбежать.
Обновлено в 09:31
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Политика

Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть

В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено вчера в 10:31
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика

Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Культура

Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США

Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
Обновлено в 05:33
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика

Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году и передал соответствующий доклад главе Министерства юстиции США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко

Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:20
Политика

Требующие нового референдума по Brexit британцы заполонили Лондон

Обновлено в 09:10
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Ссора немецких блогеров привела к массовой драке в центре Берлина

Обновлено в 00:03
Происшествия

МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта

В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол

Рэмзи пропустит матч со Словакией из-за травмы

Сообщается, что полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи не сможет принять участия в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Словакии из-за травмы.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Происшествия

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 09:45
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

«Русские витязи» прибыли на авиасалон в Малайзию

Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" прибыла в Малайзию для участия в международном авиасалоне LIMA-2019, который с 26 марта будет проходить на острове Лангкави.
Обновлено в 10:14
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