Экономика
Медведев поручил до лета решить вопрос с объединением ОСАГО и КАСКОDaily Storm вчера в 07:38
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам до 1 июня рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО. Распоряжение Медведев дал по итогам годового отчета правительства перед Госдумой, состоявшегося неделю назад, 17 апреля.
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Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в КАСКО до 1 июня
Rambler News Serviceвчера в 07:15
Медведев поручил изучить возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по КАСКО
Говорит Москвавчера в 07:28
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