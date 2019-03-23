Политика
Дмитрий Медведев поручил к лету подготовить концепцию нового КоАПГоворит Москва 02:14
На сайте кабмина сказано, что Кодекс об административных правонарушениях нужно актуализировать и систематизировать, передаёт РИА Новости.
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Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Политика
В МИД предупредили о последствиях признания Голан территорией Израиля
Признание США Голан израильской территорией может подорвать перспективы урегулирования между арабским миром и Израилем.
Обновлено в 06:10
Спорт
Клебо выиграл масс-старт в Канаде, Большунову сломали палку
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Родители Началовой дали интервью Андрею Малахову
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Юлии Началовой предлагали ампутацию, но она отказалась
Обновлено в 11:38
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41
Футбол
Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл час
Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
Обновлено в 10:22
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Гаджеты
Вживляемые дефибрилляторы Medtronic оказались уязвимы для кибератак
С начала 1990-х годов медики научились вживлять такие устройства под кожу в верхней части грудной клетки, что обеспечивает постоянный контроль работы сердца.
Обновлено в 08:33
Экономика
Морские зерновые терминалы появятся в Азове и Таганроге
Обновлено в 04:17
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Культура
Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США
Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Политика
CNN: конгрессмены США призвали обнародовать полный доклад Мюллера
Спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер в совместном заявлении призвали министра юстиции и генерального прокурора Уильяма Барра полностью опубликовать доклад, подготовленный спецпрокурором Робертом Мюллером по итогам расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
В Киеве завершился митинг националистов против коррупции
Обновлено в 11:39
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Политика
В Уфе открылась филателистическая выставка к 100-летию Башкортостана
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Зеленский заявил, когда вернет Крым
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не знает, как вернуть Крым Украине, но предполагает, что это может произойти после смены власти в России.
Обновлено в 03:54
Технологии
Исследование: кто больше занимается сексом в возрасте за 50 (CNN, США) (CNN)
Количество людей, с которыми вы занимаетесь сексом — это ваш личный выбор.
Обновлено в 07:01
Общество
В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Обновлено в 03:02
Общество
В Москве ожидаются облачная погода с осадками и до 5 градусов тепла
Переменная облачность, небольшие осадки и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»
Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».
Обновлено в 11:32
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34