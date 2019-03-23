Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАПИзвестия 02:50

Премьер-министр России Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.

Общество У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

Спорт Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".

Наука В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.

Спорт Алина Загитова: шла к победе на чемпионате мира весь сезон Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на проходящем в японском Сайтаме чемпионате мира.

Армия и оружие Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".

Политика Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.

Единоборства Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона В интервью сразу после боя Анатолий Токов выразил желание встречи с чемпионом Bellator в средней весовой категории, которым является в данный момент Гегард Мусаси.

Происшествия Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Технологии В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.

Происшествия В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.

Авто Jaguar Land Rover добился запрета продаж клона Range Rover Evoque Решение о запрете производства кроссовера Landwind X7, являющегося клоном британского Range Rover Evoque, вынес суд района Чаоян города Пекина.

Происшествия Трое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области Три человека погибли в субботу при пожаре в частном доме в поселке Юрты Иркутской области.

Политика Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.

Политика Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".

Политика Трамп отменил санкции в отношении Северной Кореи Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи.

Хоккей Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Футбол Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020 В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Происшествия МВД решило изменить практику возбуждения уголовных дел по наркотикам Законопроект призван исключить возможность необоснованного возбуждения уголовных дел по фактам незаконного сбыта наркотических средств, если в деле нет сведений об обстоятельствах продажи и заключения эксперта о виде, размере и названии наркотика.