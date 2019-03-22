Экономика

Медведев поручил Рогозину повысить эффективность развития космодромовREGNUM 07:24

«Госкорпорации «Роскосмос» принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 г. указанной программы», — говорится в тексте обнародованного на сайте правительства документа.
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Рогозин решил выяснить, что сообщает МЭР о программе развития космодромов

Интерфакс10:26

Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Рогозину повысить эффективность реализации программы развития космодромов

Эхо Москвы07:31

Решения Правительства о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы за 2018 год

ADVIS.ru05:47

Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов

Коммерсантъ07:12

Медведев поручил «Роскосмосу» повысить эффективность развития космодромов

РИА Новости06:08

Медведев поручил Рогозину повысить эффективность реализации ФЦП по развитию космодромов

ТАСС06:05

Правительство потребовало от Роскосмоса исправить ситуацию с реализацией ФЦП

Телеканал 360°07:14
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Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Трагедия в Китае: в загоревшемся автобусе погибли 26 человек

В китайской провинции провинция в результате возгорания пассажирского автобуса погибли, по меньшей мере, 26 человек, 28 пострадали.
Обновлено в 19:31
Общество

Гороскоп на 23 марта: Девам не стоит себя накручивать, у Рыб трудности

Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется.
Обновлено в 11:27
Футбол

Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию

Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
Обновлено в 14:14
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Футбол

Украина удержала ничейный результат в матче с Португалией

Статистика матча (Португалия / Украина) Удары 12/2 Удары в створ ворот 8/1 Процент владения мячом 59 % / 41% Нарушения правил 9/10 Поданные угловые 18/2 Португалия набрала одно очко и заняла третью строчку в группе B. Украина с тем же количеством очков идет позицией выше.
Обновлено в 17:41
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Политика

СБУ заявила о предотвращении теракта в метро Харькова

Представители СБУ уверяют, что спецслужбы РФ якобы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.
Обновлено в 08:53
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Футбол

Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня

Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено в 13:02
Происшествия

На юго-западе Москвы произошел пожар на складе

В Академическом районе на юго-западе Москвы загорелся склад, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.
Обновлено в 19:57
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Баскетбол

«Химки» проиграли «Маккаби» в матче Евролиги

Обновлено в 15:58
Политика

На Украине отреагировали на визит кандидата в президенты в Москву

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко подвергся критике на родине за визит в Москву и переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:52
Общество

Охота на единорогов: кто такие дата-сайентисты и чем они занимаются

Что касается очных курсов, то подготовкой дата-сайентистов занимаются, например, в "Яндексе" (Школа анализа данных) и компании Mail Group (Техносфера).
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Политика

В Кремле не стали комментировать отказ ЦИК передать мандат Грудинину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение ЦИК не передавать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Венгрия договорилась о поставках российского газа в обход Украины

Венгрия и Россия договорились о поставках природного газа в обход Украины.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.
Обновлено в 13:53
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика

Меркель обсудила с Трампом НАТО и Украину

По словам Зайберта, Трамп и Меркель «обсудили международные темы, в том числе НАТО, Украину и вопросы торговли».
Обновлено в 20:27
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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