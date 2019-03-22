Экономика
Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромовКоммерсантъ 07:12
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
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Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Авто
В России отзывают кроссоверы BMW X5
Российский офис компании объявил об отзыве 5 кроссоверов BMW X5 из-за дефекта ремней безопасности.
Обновлено в 02:53
Спорт
Т. Тарасова — о Медведевой: такой сильной спортсменки у нас не было
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 08:21
Политика
Полиция задержала несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан
В Астане полиция задержала собравшихся для выражения своего несогласия с переименованием столицы Казахстана в Нурсултан.
Обновлено в 05:53
Политика
Вышинский из тюрьмы в Киеве рассказал анекдот про себя
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся в тюрьме в Киеве, написал коллегам из МИА "Россия сегодня" письмо, в котором рассказал анекдот про себя.
Обновлено в 06:03
Футбол
Рафаэль Варан: «Не люблю обсуждать свое будущее публично»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан не стал обсуждать информацию о возможном уходе из мадридской команды.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
С «Бирмингема» снято девять очков
Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Кабмин внес в Думу уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект
Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правовое регулирование вопросов постановки диагноза «наркомания».
Обновлено в 06:14
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Футбол
Черышев сравнял счет в матче сборных России и Бельгии
На 16-й минуте хавбек «Валенсии» Денис Черышев восстановил равновесие в счете.
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье
В Башкирии Минздрав назвал поликлиники, где самые большие очереди
Как сообщает ToDay News Ufa источник в региональном Минздраве, от 8 до 9 дней приходится пациентам дожидаться приема в поликлиниках №2, 32, 43 и 50.
Обновлено в 08:19
Экономика
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках
Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Общество
Самарские депутаты предложили отчислять из детсадов за прогулы
Письмо на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой подготовил комитет по образованию Самарской губернской Думы Самарские депутаты предложили внести поправки в закон "Об образовании", согласно которым малышей можно будет отчислять из детских садов за прогулы без уважительных причин, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 05:33
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Происшествия
11 школ и детсад в Москве проверяют после звонков о «минировании»
Информация об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде в Москве поступила в экстренные службы от неизвестного.
Обновлено в 07:53
Общество
Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток
Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Футбол
Маркус Рэшфорд: «Агуэро — самый разнообразный нападающий»
В каждом из восьми сезонов за «горожан» аргентинский нападающий забивал не меньше 12 голов, он также является лучшим бомбардиром в истории «Сити».
Обновлено в 08:00
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
Политика
ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина
Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 18:19
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Культура
В Перми пройдет Российская студенческая весна
В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Спорт
Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт в Хольменколлене
Сегодня, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Обновлено в 07:48