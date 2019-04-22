Экономика

Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектовРИА Новости 07:33

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мутко сообщил, что около 95% строящегося в России жилья будет завершено по старым правилам

ТАСС13:01

Медведев упрекнул Мутко за использование сложной аббревиатуры

News.ru10:00

В России не снизят планку для системообразующих застройщиков

РИА Новости14:39

Кабмин разрешил привлекать средства дольщиков при готовности дома на 30%

РБК08:58

В России без перехода на эскроу-счета разрешат достроить дома с готовностью 30 процентов и выше

Фонтанка.Ру07:56

Медведев разрешил достраивать жилье без эскроу-счетов при условии 30%-ной готовности

Ведомости07:30

Вебинар по разъяснению правил подачи отчетности застройщиков в новой форме прошёл в Главгосстройнадзоре Московской области

Большая Балашихавчера в 18:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent подорожала до 74 долларов за баррель

В прошлую среду цена нефти Brent впервые с ноября 2018 года превысила отметку в 72 доллара за баррель.
Обновлено в 11:16
Политика

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено в 13:33
Экономика

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Обновлено вчера в 11:28
Общество

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:34
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.
Обновлено в 13:13
Транспорт

В Бельгии на городских самокатах появятся алкотестеры

Система аренды самокатов появилась в крупных городах Бельгии осенью прошлого года.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Прокуратура выясняет причины смерти ветерана в больнице на Урале

Обновлено в 06:08
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете

Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Обновлено в 07:06
Наука

Абстрактный постер сделал человека невидимым для машинного зрения

Обновлено в 14:15
Политика

Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Продюсера Суханкиной посадили на семь лет за мошенничество

Обновлено в 03:00
Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Авто

Группа компаний PSA подала заявку на специальный инвестпроект

Группа PSA сегодня подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 11:33
Кино

Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз

Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Авто

Автозавод ЗАЗ продает гоночный автомобиль Lanos

Выставленный на продажу спортивный седан Lanos 2004 года выпуска, является уникальным в своем роде автомобилем.
Обновлено в 14:52
Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика

Усик иронично отреагировал на результаты выборов президента Украины

Сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что знаменитый украинский боксер Александр Усик в Сети поделился со своими подписчиками размышлениями про итоги президентских выборов.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина попала в больницу

Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Спорт

Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных сообщила, что окончательное решение о завершении карьеры еще не принято.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Футбол

Погба: «Поражение от „Эвертона“ было неуважительным для МЮ»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал поражение своей команды от "Эвертона" (0:4) в рамках 35-го тура АПЛ.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Армия Сирии нанесла артудар по нарушившим перемирие в Алеппо боевикам

Армия Сирийской Арабской Республики нанесла в понедельник ответные удары по позициям боевиков, нарушивших режим прекращения огня в городе Алеппо.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину

Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Музыка

Флоренс Уэлч спела про героев «Игры престолов»

Обновлено в 08:54
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное