Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектовРИА Новости 07:33
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
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Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 10:39
Общество
Шестой фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 25 апреля по 5 мая
Фестиваль "Пасхальный дар" стартует в Москве 25 апреля - он пройдет на 14 площадках, расположенных как в центре города, так и на окраинах.
Обновлено в 10:53
Политика
Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Хоккей
Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Происшествия
На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищении
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и вручение подозрений экс-главу администрации президента Петра Порошенко Бориса Ложкина, нынешнего заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Интернет
23 млн людей используют «123456» в качестве пароля
«Кибер-опрос показал, что 23,2 млн пользователей используют „123456“ в качестве пароля», — сообщается на сайте NCSC.
Обновлено в 16:04
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
Здоровье
МВД рекомендует регионам закупать реанимобили для снижения смертности в ДТП
Министерство внутренних дел России рекомендует регионам оборудовать свои больницы реанимобилями для снижения числа погибших в ДТП, об этом говорится в методических рекомендациях ведомства (имеются в распоряжении РИА Новости), которые адресованы губернаторам.
Обновлено в 20:40
Гаджеты
Business Insider назвал 20 лучших смартфонов в мире
Обновлено в 05:32
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Политика
Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено в 20:52
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Единоборства
Порье: Хабиб не является идеальным, победить можно любого
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье рассказал о возможном поединке с непобежденным чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:32
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Политика
Глава Николаевской области подал в отставку
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Политика
На Шри-Ланке с 23 апреля вводится режим ЧП
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что со вторника, 23 апреля, на территории страны вводится режим ЧП после серии терактов, произошедших накануне.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56