Экономика

Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектовРИА Новости 07:33

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
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