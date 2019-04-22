Экономика

Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектовРИА Новости 07:33

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мутко сообщил, что около 95% строящегося в России жилья будет завершено по старым правилам

ТАСС13:01

Медведев упрекнул Мутко за использование сложной аббревиатуры

News.ru10:00

Медведев разрешил достраивать жилье без эскроу-счетов при условии 30%-ной готовности

Ведомости07:30

Кабмин разрешил привлекать средства дольщиков при готовности дома на 30%

РБК08:58

В России без перехода на эскроу-счета разрешат достроить дома с готовностью 30 процентов и выше

Фонтанка.Ру07:56

В России не снизят планку для системообразующих застройщиков

РИА Новости14:39

Вебинар по разъяснению правил подачи отчетности застройщиков в новой форме прошёл в Главгосстройнадзоре Московской области

Большая Балашихавчера в 18:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Происшествия

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Транспорт

Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков

На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание

Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Путешествия

Ростуризм рекомендует туристам воздержаться от поездок на Шри-Ланку

Обновлено в 14:11
Общество

Дроны и мораторий на охоту не избавят Кыргызстан от браконьерства

В Кыргызстане с января текущего года вступили в силу новые кодексы «О нарушениях» и «О проступках», где прописаны размеры штрафов за незаконную охоту.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Транспорт

Дороги и тротуары в Петербурге стали мыть в круглосуточном режиме

Как сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, петербургские дорожники приступили к круглосуточной мойке тротуаров и магистралей.
Обновлено в 16:59
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира WTA в Стамбуле.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Общество

Чёрная кошка в тёмной комнате, или Как изменится ЦПКиО в Тайшете

Люди принялись активно искать чёрную кошку в тёмной комнате и обрушились с критикой как на причастных к благоустройству общественного места, так и на тех, кто к этому никого отношения в принципе иметь не может.
Обновлено в 12:13
Игры

Покупатели RAGE 2 в канадском Walmart получат эксклюзивную обложку, связанную с утечкой

Канадский Walmart и Bethesda решили очень необычно обыграть утечку RAGE 2 через магазин, случившуюся незадолго до неожиданного анонса сиквела.
Обновлено в 15:42
Авто

Кроссовер Chevrolet Traverse лишится одного из моторов

Представители General Motors официально заявили о прекращении заказов на трехрядный внедорожник Chevrolet Traverse с 2,0-литровым Turbo I4 Ecotec LTG.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ

Обновлено в 19:17
Политика

Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", где поздравил Владимира Зеленского с заслуженной победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Политика

Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Футбол

Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Политика

CNN: Власти Шри-Ланки знали о готовящихся терактах

Разведка США и спецслужбы Индии предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках на церкви и отели. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 18:57
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Общество

В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами

В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
Культура

В Москве пройдет I Международный саммит коллекционеров

Первый международный саммит коллекционеров состоится 23 апреля в рамках официального гала-открытия новой арт-платформы Cube (в феврале в здании отеля Ritz-Carlton, Moscow была открыта штаб-квартира, там работают выставочное пространство, девять галерей и арт-магазин Cubed).
Обновлено в 04:35
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное