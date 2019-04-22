Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектовРИА Новости 07:33
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
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Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков
На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание
Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Общество
Дроны и мораторий на охоту не избавят Кыргызстан от браконьерства
В Кыргызстане с января текущего года вступили в силу новые кодексы «О нарушениях» и «О проступках», где прописаны размеры штрафов за незаконную охоту.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Транспорт
Дороги и тротуары в Петербурге стали мыть в круглосуточном режиме
Как сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, петербургские дорожники приступили к круглосуточной мойке тротуаров и магистралей.
Обновлено в 16:59
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Теннис
Гаспарян вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира WTA в Стамбуле.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Общество
Чёрная кошка в тёмной комнате, или Как изменится ЦПКиО в Тайшете
Люди принялись активно искать чёрную кошку в тёмной комнате и обрушились с критикой как на причастных к благоустройству общественного места, так и на тех, кто к этому никого отношения в принципе иметь не может.
Обновлено в 12:13
Игры
Покупатели RAGE 2 в канадском Walmart получат эксклюзивную обложку, связанную с утечкой
Канадский Walmart и Bethesda решили очень необычно обыграть утечку RAGE 2 через магазин, случившуюся незадолго до неожиданного анонса сиквела.
Обновлено в 15:42
Авто
Кроссовер Chevrolet Traverse лишится одного из моторов
Представители General Motors официально заявили о прекращении заказов на трехрядный внедорожник Chevrolet Traverse с 2,0-литровым Turbo I4 Ecotec LTG.
Обновлено в 08:13
Политика
Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах
Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", где поздравил Владимира Зеленского с заслуженной победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Политика
Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено в 15:56
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
Обновлено в 14:27
Футбол
Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Политика
CNN: Власти Шри-Ланки знали о готовящихся терактах
Разведка США и спецслужбы Индии предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках на церкви и отели. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 18:57
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Общество
В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами
В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
Культура
В Москве пройдет I Международный саммит коллекционеров
Первый международный саммит коллекционеров состоится 23 апреля в рамках официального гала-открытия новой арт-платформы Cube (в феврале в здании отеля Ritz-Carlton, Moscow была открыта штаб-квартира, там работают выставочное пространство, девять галерей и арт-магазин Cubed).
Обновлено в 04:35
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.
Обновлено в 12:40