Общество

Медведев поручил Минприроды проверить завод по розливу воды на БайкалеКоммерсантъ 08:45

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить на предмет соответствия экологическим стандартам проект по строительству на озере Байкал завода по розливу воды.
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Дмитрий Медведев
Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно оно позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала. Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг озера.
— Дмитрий Медведев, российский политикАиФ Иркутск 05:39

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