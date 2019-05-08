Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мираLenta.ru вчера в 12:36

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».
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Правительство опубликовало план по двукратному снижению бедности

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Кабмин утвердил план по выходу России в топ-5 экономик мира

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РЕН ТВвчера в 11:22

Медведев утвердил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 г

Интерфаксвчера в 11:10
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Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
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В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
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Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
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Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

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Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян в беседе с iReactor сообщил о состоянии артиста после серьезного ДТП в Калифорнии.
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Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС полностью перейдет на использование космических аппаратов нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" в 2025 году, говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

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Россия отправит ракету на Марс в обход Китая

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Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
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