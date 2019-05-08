Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мираLenta.ru вчера в 12:36

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Происшествия Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.

Общество Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.

Политика Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.

Политика Пушков оценил слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Политика На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Политика Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Происшествия Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.

Футбол «Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, ставший автором дубля во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), заключит новое соглашение с клубом, сообщает The Independent.

Гаджеты Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10 В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.

Хоккей Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

Авто Классический BMW получит мощный мотор V10 Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.

Политика В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29 «Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.

Политика США ввели очередные санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране.

Авто Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4 Массовое производство Willys CJ ‑ 2A с проверенным войной 2, 2 ‑ литровым мотором начали в 1945 ‑ м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.

Политика WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".