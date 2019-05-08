Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мираLenta.ru 12:36
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».
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