Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мираLenta.ru вчера в 12:36

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

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