Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мираLenta.ru 08 мая в 12:36
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».
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Россия по плану правительства через четыре года должна войти в пятерку крупнейших экономик мира
Эхо Москвы08 мая в 20:15
Медведев одобрил программу вхождения России в топ-5 сильнейших экономик мира
БИЗНЕС Online08 мая в 11:33
Медведев утвердил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 г
Интерфакс08 мая в 11:10
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