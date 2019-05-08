Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мираLenta.ru 12:36
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Мамаеву и Кокорину
Пресненский суд столицы назначил на 8 мая оглашение приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о драках в центре столицы осенью прошлого года.
Обновлено 06 мая в 15:02
Здоровье
Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО
Карантин по бешенству животных установлен в поселении Марушкинское Новомосковского округа.
Обновлено в 12:36
Здоровье
Медики рассказали о главных причинах развития рака кожи
Медики рассказали о главных причинах, способных вызывать рак кожи у человека. Они также дали свод рекомендаций по защите от заболевания.
Обновлено в 11:56
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100
Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев, так называемых "черных ящиков", сгоревшего 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 09:36
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Общество
Писательница Чижова обвиняет Сталина в блокаде Ленинграда
Сталин помогал Гитлеру в уничтожении Ленинграда во время блокады.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол
Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» завершится в августе 2022 года
Полное переоборудование арены будет завершено к августу 2022 года.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца
Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, пишет в среду, 8 мая, ABC News.
Обновлено в 08:26
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Россия продолжает ограничивать ввоз белорусской продукции
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий с 10 мая.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае могут затянуться
Поиски тел семи туристов, погибших на Алтае в результате схода лавины, могут затянуться из-за обилия сошедшего снега.
Обновлено в 06:09
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала откровенное фото
Наталья Водянова опубликовала откровенное фото из массажного салона в своем Instagram.
Обновлено в 07:56
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин никогда не поздравляет Петра Порошенко с Днем Победы.
Обновлено в 08:08
Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Спорт
Гран-при Бразилии с 2020 года будет проходить в Рио-де-Жанейро
Обновлено в 14:49
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Авто
Карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки
Принадлежащая Intel компания Mobileye совместно с Национальным картографическим агентством Великобритании создадут самую полную цифровую карту дорожной инфраструктуры, которая в частности поможет и автомобиля с автономным управлением комфортно передвигаться.
Обновлено в 10:23
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Политика
Глава МИД Британии призвал осудить Россию за поддержку Мадуро
Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями России в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Игры
В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint
Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Происшествия
«Аэрофлот» отменил и задержал пять рейсов Superjet 100
Обновлено в 10:09