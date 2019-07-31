Лесные пожары

Медведев пообещал выделить деньги на тушение пожаров в СибириКапитал страны 14:24

Средства будут направлены на увеличение ресурсов, которые привлечены к ликвидации пожаров в Сибири. Известно, что планируется увеличить численность расчетов МЧС, участвующих в тушении возгораний, а также привлечь ресурсы Министерства обороны страны, пишет ТАСС.
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Дмитрий Медведев
Непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом. Работу по тушению пожаров нужно усилить везде, прежде всего в тех регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 11:43

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