Лесные пожары
Медведев пообещал выделить деньги на тушение пожаров в СибириКапитал страны 14:24
Средства будут направлены на увеличение ресурсов, которые привлечены к ликвидации пожаров в Сибири. Известно, что планируется увеличить численность расчетов МЧС, участвующих в тушении возгораний, а также привлечь ресурсы Министерства обороны страны, пишет ТАСС.
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Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счёт МСЧ России. Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда Российской Федерации - ориентировочно от 2,5 до 3 миллиардов рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 12:03
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