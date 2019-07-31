Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счёт МСЧ России. Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда Российской Федерации - ориентировочно от 2,5 до 3 миллиардов рублей.

Средства будут направлены на увеличение ресурсов, которые привлечены к ликвидации пожаров в Сибири. Известно, что планируется увеличить численность расчетов МЧС, участвующих в тушении возгораний, а также привлечь ресурсы Министерства обороны страны, пишет ТАСС.

Медведев пообещал выделить деньги на тушение пожаров в Сибири

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