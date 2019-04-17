Медведев анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнкомСаминвестор 10:01

С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.

Сегодня, 17 апреля 2019 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства, анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком.

Медведев анонсировал повышение пособий по уходу за ребёнком

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