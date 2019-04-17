Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенкомБанки.ру 07:13

С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.

В ближайшее время Кабмин озвучит предложения по увеличению размера пособия по уходу за ребенком, которое полагается во время декретного отпуска.

Происшествия Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.

Происшествия Писатель Дмитрий Быков впал в кому Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.

Происшествия В результате ДТП в подмосковном Чехове погиб человек Как сообщили агентству новостей «Москва» в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на трассе опрокинулся автомобиль, жертвой инцидента стал один человек.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.

Авто Был назван лучший автомобиль мира 2019 года Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.

Политика В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.

Политика Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».

Политика СМИ узнали о планах назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву могут предложить пост почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники в структурах организации.

Происшествия Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.

Футбол Анчелотти: «Не думаю, что „Аякс“ выиграет Лигу чемпионов» Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти дал комментарий по поводу победы "Аякса" над "Ювентусом" и выхода амстердамской команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Технологии Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.

Кино Съёмки сериала «Болотная тварь» прекратили досрочно из-за проблем DC Universe Что касается «Болотной твари» — было решено переписать имеющийся последний эпизод и сделать его заключительным вместо того, чтобы снимать ещё три запланированных серии.

Политика Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти» Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».

Шоу-бизнес Галкин показал семейное видео с Пугачевой Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Шоу-бизнес Подруга лже-любовницы Киркорова объявила о своих правах Подруга лже-любовницы Филиппа Киркорова Светланы Сафиевой, проживающая в Берлине, заявила о своих правах на наследство приятельницы, с которой некоторое время назад сидела в одной из тюрем Лос-Анджелеса.

Общество МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за несколько драк в центре Москвы.

Космос НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении.

Политика США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа Власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Политика Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену «Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.