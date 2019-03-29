Путешествия

Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в КрымПолитика Сегодня вчера в 09:11

В 2019 году правительство планирует потратить на субсидирование 15 миллиардов рублей. По словам Медведева, россияне стали больше отдыхать в разных местах страны. «Но мы должны стимулировать сами авиакомпании, чтобы они такие рейсы выполняли», — отметил глава правительства.
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Медведев поддерживает дешевые полеты в Крым

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Медведев: каждому жителю страны должен быть доступен отдых на российских курортах

Петербургский дневниквчера в 09:07

Премьер-министр поручит проанализировать ситуацию с дорогими билетами из Приангарья в Крым

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Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в Крым

Политика Сегоднявчера в 09:11

Медведев поручит проанализировать причины отсутствия дешёвых рейсов из Приангарья в Крым

ИрСитивчера в 23:12
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Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

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Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

По подсчетам аналитиков в прошлом году в России было реализовано 246,3 тыс. новых легковых автомобилей в кузовах «хэтчбек» и «лифтбек».
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Ростове на 14 лет осудили мужчину за жестокое убийство сына

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, около года назад 34 летний житель Белокалитвенского района, находясь в нетрезвом состоянии, нанес несколько ударов своему малолетнему ребенку, лежащему в кроватке.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой обратился к адвокатам на фоне травли

Обновлено в 03:32
Происшествия

В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске

В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Хоккей

Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»

Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Культура

Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено 28 марта в 08:00
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Обновлено вчера в 19:39
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Политика

Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Космос

Опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Происшествия

В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне

Обновлено вчера в 15:07
Политика

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Забайкалье за взятки осудили 12 бывших сотрудников ГИБДД

Сотрудников ГИБДД осудили на сроки от 5 до 8 лет колонии, лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком до четырёх лет, передаёт Znak.com.
Обновлено в 01:57
Политика

Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти

Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

Обновлено вчера в 09:42
Спорт

Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»

Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено вчера в 02:47
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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