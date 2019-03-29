Путешествия
Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в КрымПолитика Сегодня вчера в 09:11
В 2019 году правительство планирует потратить на субсидирование 15 миллиардов рублей. По словам Медведева, россияне стали больше отдыхать в разных местах страны. «Но мы должны стимулировать сами авиакомпании, чтобы они такие рейсы выполняли», — отметил глава правительства.
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Медведев: каждому жителю страны должен быть доступен отдых на российских курортах
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