Путешествия

Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в КрымПолитика Сегодня вчера в 09:11

В 2019 году правительство планирует потратить на субсидирование 15 миллиардов рублей. По словам Медведева, россияне стали больше отдыхать в разных местах страны. «Но мы должны стимулировать сами авиакомпании, чтобы они такие рейсы выполняли», — отметил глава правительства.
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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