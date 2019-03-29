Путешествия
Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в КрымПолитика Сегодня вчера в 09:11
В 2019 году правительство планирует потратить на субсидирование 15 миллиардов рублей. По словам Медведева, россияне стали больше отдыхать в разных местах страны. «Но мы должны стимулировать сами авиакомпании, чтобы они такие рейсы выполняли», — отметил глава правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев: каждому жителю страны должен быть доступен отдых на российских курортах
Петербургский дневниквчера в 09:07
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Политика
На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.
Обновлено в 05:03
Футбол
Енисей — Рубин 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 05:02
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Политика
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»
Обновлено в 03:40
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев еще в 2014 году объявил персонами нон грата, записали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.
Обновлено в 00:52
Общество
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни.
Обновлено в 04:32
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Футбол
Амир Натхо включен в заявку БАТЭ на сезон
Как сообщает официальный сайт борисовского клуба, 22-летний хавбек включен в заявку на сезон.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено вчера в 02:07
Культура
В Воронеже открылась выставка работ Ильи Глазунова
На открытие выставки из Москвы приехали сотрудники столичной Галереи Ильи Глазунова, в фондах которой хранится около полутора тысяч произведений легендарного художника.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
В Саратове обрушилась часть стены и крыши многоэтажки
В Саратове по улице 50 лет октября 71, обвалилась зчасть фасада и кровли жилого дома.
Обновлено в 05:07
Здоровье
В Кущевской районной поликлинике пройдет день здоровья
Очередной день здоровья на Кубани посвящен профилактике ЛОР-заболеваний Медики будут проводить консультативно-диагностический прием в Кущевской районной поликлинике, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Обновлено в 03:52
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46