Путешествия
Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в КрымПолитика Сегодня вчера в 09:11
Глава правительства пообещал дать распоряжение по Иркутской области, в частности по Братску. «Это вопрос заинтересованности отдельной компании выполнять оттуда рейсы», — подчеркнул Медведев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев: каждому жителю страны должен быть доступен отдых на российских курортах
Петербургский дневниквчера в 09:07
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Кино
«Холодная война» и «Лето» вошли в шорт-лист кинопремии «Золотая арка»
В 2019 году "Золотая арка" получила поддержку Фонда президентских грантов как социально значимый проект.
Обновлено вчера в 08:39
Космос
В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет
Обновлено в 00:36
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Неизвестные избили охранника и украли более 6 миллионов рублей
В субботу, 30 марта, стало известно о том, что на юге столицы избили охранника фирмы, занимающейся торговлей косметикой.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»
«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Хаджил - как появилась технология, позволяющая сбрасывать технику с самолетов
Во время Второй мировой войны встал вопрос о доставке крупногабаритных грузов по воздуху, а поскольку к этому времени уже появились первые ракетные двигатели, то ученые и инженеры решили использовать ракетную тягу как тормозящий фактор при посадке таких грузов.
Обновлено в 01:38
Футбол
Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото
Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года
Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.
Обновлено 28 марта в 07:00
Музыка
«ЛСП» привезли из Анголы «Золотого мальчика» с чемоданом конфет
Группа "ЛСП" выпустила в свет видеоклип на песню "Золотой мальчик".
Обновлено в 02:39
Политика
На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»
На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил день тишины.
Обновлено в 02:40
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе
Обновлено в 02:22