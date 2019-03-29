Путешествия

Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в КрымПолитика Сегодня вчера в 09:11

Глава правительства пообещал дать распоряжение по Иркутской области, в частности по Братску. «Это вопрос заинтересованности отдельной компании выполнять оттуда рейсы», — подчеркнул Медведев.
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Медведев поручит проанализировать причины отсутствия дешёвых рейсов из Приангарья в Крым

ИрСитивчера в 23:12

Премьер-министр поручит проанализировать ситуацию с дорогими билетами из Приангарья в Крым

IrkutskMedia01:30

Медведев: каждому жителю страны должен быть доступен отдых на российских курортах

Петербургский дневниквчера в 09:07

Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в Крым

Политика Сегоднявчера в 09:11
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Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Кино

«Холодная война» и «Лето» вошли в шорт-лист кинопремии «Золотая арка»

В 2019 году "Золотая арка" получила поддержку Фонда президентских грантов как социально значимый проект.
Обновлено вчера в 08:39
Космос

В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет

Обновлено в 00:36
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Неизвестные избили охранника и украли более 6 миллионов рублей

В субботу, 30 марта, стало известно о том, что на юге столицы избили охранника фирмы, занимающейся торговлей косметикой.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

Обновлено в 02:14
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Культура

Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву

Обновлено вчера в 09:34
Футбол

Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Футбол

«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»

«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Хаджил - как появилась технология, позволяющая сбрасывать технику с самолетов

Во время Второй мировой войны встал вопрос о доставке крупногабаритных грузов по воздуху, а поскольку к этому времени уже появились первые ракетные двигатели, то ученые и инженеры решили использовать ракетную тягу как тормозящий фактор при посадке таких грузов.
Обновлено в 01:38
Футбол

Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото

Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года

Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.
Обновлено 28 марта в 07:00
Музыка

«ЛСП» привезли из Анголы «Золотого мальчика» с чемоданом конфет

Группа "ЛСП" выпустила в свет видеоклип на песню "Золотой мальчик".
Обновлено в 02:39
Политика

На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»

На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил день тишины.
Обновлено в 02:40
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие

В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе

Обновлено в 02:22
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Город в Иркутской области России. Административный центр Братского района Иркутской области. Образует городской округ город Братск.
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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