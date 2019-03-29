Путешествия
Медведев пообещал стимулировать авиакомпании летать в КрымПолитика Сегодня 09:11
В 2019 году правительство планирует потратить на субсидирование 15 миллиардов рублей. По словам Медведева, россияне стали больше отдыхать в разных местах страны. «Но мы должны стимулировать сами авиакомпании, чтобы они такие рейсы выполняли», — отметил глава правительства.
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Медведев: каждому жителю страны должен быть доступен отдых на российских курортах
Петербургский дневник09:07
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Энергетика
Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края
Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.
Обновлено в 22:41
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Политика
Франция заявила об отказе подчиняться США
Франция отказывается подчиняться [США и Китаю].
Обновлено в 01:48
Политика
Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено в 17:01
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные среди россиян половые инфекции
Министерство здравоохранения перечислило наиболее часто встречающиеся у россиян венерические заболевания.
Обновлено в 05:40
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Технологии
На Северной верфи заложен ярусолов «Гандвик-3»
На судостроительном заводе «Северная верфь» заложен ярусолов - процессор проекта МТ1112XL «Гандвик-3».
Обновлено в 07:47
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Общество
Юнармейцы получат преимущества при поступлении в вузы
Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Названы цены на Samsung Galaxy S10 5G
Точные цены на смартфон Samsung Galaxy S10, работающих в сетях пятого поколения, назвали осведомленные корейские источники.
Обновлено в 15:42
Футбол
Ривалдо – о Мбаппе: «Даже Месси и Роналду или Неймар не стоят 280 млн»
Даже Месси, Роналду или Неймар не стоят 280 миллионов. Я не сомневаюсь в таланте Мбаппе.
Обновлено в 15:09
Единоборства
Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Экс-чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков из России победил американца Майка Джаспера на турнире Bellator 219 в Темекуле (Калифорния, США).
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества
Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено в 13:20
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
«Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе»,— написал господин Трамп в Twitter.
Обновлено в 13:08
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Наталья Подольская впервые показала Владимира Преснякова в трусах
Поклонники не только посмеялись над домашними кадрами супругов, но и поблагодарили Наталью подольскую за смелость.
Обновлено в 03:36
Происшествия
После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции
Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 05:21
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки
Обновлено в 22:16
Транспорт
Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве
Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 22:42
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено в 13:56
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49