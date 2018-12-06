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Политика Политика Медведев назвал выстраданным решение о повышении пенсионного возраста Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы Конашенков отметил, что в данный момент экипаж американского эсминца «демонстрирует свою отвагу» на удалении более 400 км от территориальных вод России в центральной части Японского моря.

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Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.

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