Экономика
Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летОнлайн Тамбов.ру 07:19
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишут "Известия".
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Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 06:10
с чего всё началось
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.ТАСС06:20
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