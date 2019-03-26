Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летОнлайн Тамбов.ру 07:19

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться.

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишут "Известия".

Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

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