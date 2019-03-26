Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летРБК 08:12

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Обсуждались в правительстве и новые налоги. Так, например, в августе прошлого года Минфин предложил ввести в России экологический налог для предприятий, деятельность которых наносит ущерб экологии.

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

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