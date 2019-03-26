Экономика

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летРБК 08:12

Обсуждались в правительстве и новые налоги. Так, например, в августе прошлого года Минфин предложил ввести в России экологический налог для предприятий, деятельность которых наносит ущерб экологии.
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Дмитрий Медведев
Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 06:10

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Власти не будут менять налоговую систему в ближайшие 6 лет, — заверил премьер Дмитрий Медведев

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