Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летРБК 08:12
Обсуждались в правительстве и новые налоги. Так, например, в августе прошлого года Минфин предложил ввести в России экологический налог для предприятий, деятельность которых наносит ущерб экологии.
Читать в источнике
Оценить84
Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 06:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия
Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции
В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Происшествия
Задержан напавший с битой на мэра Иваново
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с бейсбольной битой на мэра города Иваново Владимира Шарыпова.
Обновлено в 12:37
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2018 г снизилась на 7%
Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2018 году составила 13,32 миллиарда рублей, что на 7% меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Школьник подорвался на самодельном взрывпакете в Крыму
Российский школьник подорвался на самодельном пиротехническом средстве.
Обновлено в 13:14
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено в 12:00
Политика
МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который прокомментировал прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов заявив, что будет лучше отправить венесуэльскому народу гуманитарную помощь.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Для бывшего главы Коми Гайзера запросили 21 год колонии
«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор на заседании в Замоскворецком суде (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 10:48
Спорт
Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Вентура может вернуться в «Торино»
Вентура вернется в туринский клуб в качестве спортивного директора команды.
Обновлено в 13:01
Политика
ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля
Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Музыка
Гарик Сукачёв представил клип на песню «Мама, прощай»
Обновлено в 09:25
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Наука
Ученые: Фруктоза провоцирует развитие рака
Подсластители на основе фруктозы могут провоцировать развитие рака прямой кишки.
Обновлено 24 марта в 12:10
Футбол
Погребняк отделался легким испугом
Почему Погребняк не расист Молчлив и сосредоточен 17 марта "Комсомольская правда" опубликовала интервью с Погребняком, в котором игрок заявил, что ему "смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России".
Обновлено в 09:20
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Технологии
ОРКК разработает для Новосибирска скоростные трамваи
Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) представит на форуме "Городские технологии" в Новосибирске инвестиционный проект скоростного трамвая, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Обновлено в 12:53
Происшествия
СК возбудил дело о тайных тюрьмах СБУ
Главное следственное управление СК России возбудило новое уголовное дело по пыткам гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине.
Обновлено в 12:19
Культура
Пьесу об обороне Таганрога «1855 год» покажут под открытым небом
Историческую пьесу, посвященную обороне Таганрога от французских и британских войск в 1855 году, покажут под открытым небом.
Обновлено в 11:12
Политика
Глава армии Алжира попросил отставки президента
Ахмед Гаед, занимающий пост главы армии Алжира, попросил об отставке главы государства Абделя Азиза Бутефлики.
Обновлено в 13:19
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Россия осудила удар США по Афганистану
Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Николас Кейдж женился в четвертый раз
Обновлено в 07:23
Экономика
ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк
Уточняется, что получить лицензию смог казанский "Банк 131". Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года.
Обновлено в 09:34
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Обновлено в 05:32