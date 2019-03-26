Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть летКоммерсантъ 06:45
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина. По словам председателя правительства, в течение ближайших шести лет налоги корректироваться не должны.
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Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 06:10
с чего всё началось
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.ТАСС06:20
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