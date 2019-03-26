Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летРИА Новости 10:00
Правительство не будет корректировать налоговую систему в ближайшие шесть лет, заявил премьер Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов. Текст его выступления размещен на официальном сайте кабмина.
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Поэтому мы сбалансировали это решение тем, что сохранили льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксировали на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на уровне 30 процентов и провели налоговый маневр в нефтяной отрасли.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета 06:26
с чего всё началось
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.ТАСС06:20
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