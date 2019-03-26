Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летРИА Новости 10:00

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Поэтому мы сбалансировали это решение тем, что сохранили льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксировали на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на уровне 30 процентов и провели налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Правительство не будет корректировать налоговую систему в ближайшие шесть лет, заявил премьер Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов. Текст его выступления размещен на официальном сайте кабмина.

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

Экономика Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России «ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.

Финансы Набиуллина назвала слабое место экономики России Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.

Происшествия Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Армия и оружие Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.

Здоровье В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

Экономика Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС.

Общество Специалисты назвали характерные для знаков зодиака профессии Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование резюме соискателей и выявили закономерность приверженности определенных знаков зодиака к профессиям.

Политика Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Европейский парламент поддержал проект закона об отмене сезонного перевода часов с 2021 года, передает пресс-служба ЕП.

Армия и оружие Reuters узнал о переброшенных в Венесуэлу специалистах кибервойск России В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве.

Происшествия СК предъявил обвинение экс-министру Абызову Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Политика Трамп подписал документ о признании Голанских высот частью Израиля Подпись под декларацией была поставлена в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Президент США Дональд Трамп поставил подпись под документом о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Наука В Самаре открыли тайну возникновения планет Целью мероприятия являлось изучение механизмов образования вредных веществ в камерах сгорания при различных условиях и моделирование протекающих при этом процессов.

Политика Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.

Политика Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.

Общество Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фотографии в купальнике Преподавательница русского языка и литературы из Барнаульской школы уволилась на фоне давления, которое на нее оказывали из-за публикации в соцсети фотографии в купальнике.

Авто McLaren Senna получил полноразмерную версию из Lego Компания McLaren представила полноразмерную копию суперкара Senna из детского конструктора Lego.

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражения Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Наука Загрязненный воздух снижает качество спермы и приводит к бесплодию Ученые из Университета Сан-Паулу доказали, что вдыхание загрязненного воздуха ухудшает качество спермы и приводит к бесплодию мужчин.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Политика Порошенко назвал Путина главным оппонентом Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.