Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть летРБК 08:12

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Поэтому мы сбалансировали это решение тем, что сохранили льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксировали на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на уровне 30 процентов и провели налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Обсуждались в правительстве и новые налоги. Так, например, в августе прошлого года Минфин предложил ввести в России экологический налог для предприятий, деятельность которых наносит ущерб экологии.

Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет

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