Политика
В основном от низких доходов, от бедности страдают люди, у которых большие семьи, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 6 декабря во время передачи «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Красная весна06:36
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Политика
Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетия
В начале октября президент Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство и утвердил проведение в стране пенсионной реформы.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы
Обновлено в 06:57
Политика
Командующий ВМС Украины решил обменять сам себя на украинских моряков
Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».
Обновлено в 06:49
Политика
Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, который отменил 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней.
Обновлено в 06:52
Политика
Медведев рассказал о последних прочитанных книгах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам рассказал, какие книги прочитал за последнее время.
Обновлено в 06:40
Политика
Рада приняла закон о признании членов УПА участниками боевых действий
Верховная рада приняла закон №8519 о признании членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин предложил странам ЕАЭС повысить экономический суверенитет
Президент России Владимир Путин предложил странам Евразийского экономического союза подумать над созданием общей расчетной инфраструктуры.
Обновлено в 06:55
Политика
Запад прощает все выходки Киева, заявил Лавров
Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки.
Обновлено в 06:41
Политика
Законопроект о повышении возраста продажи оружия внесли в Госдуму
Законопроект о повышении возраста продажи оружия в России с 18 лет до 21 года внесли в Госдуму члены Совета Федерации.
Обновлено в 06:52
Политика
В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei
Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Порошенко отправил к границе с РФ десантно-штурмовые войска Украины
Обновлено в 06:56
Политика
Кадыров объяснил блокировку своих аккаунтов в соцсетях
На самом деле, в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что активно читали мои записи сотни тысячи молодых людей из США.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море
Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Политика
Росконгресс объявил об отмене «Русского дома» в Давосе
«В ходе подготовки проекта сотрудники фонда Росконгресс общались со многими представителями российского и международного бизнеса, и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:55
Политика
ЕК предложила России провести встречу с Украиной по газу в январе
Трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией может состояться во второй половине января, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 06:32