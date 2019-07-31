Лесные пожары

Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в СибириLenta.ru 13:21

Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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