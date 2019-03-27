Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов ПетербургаРИА Новости 09:53
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
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На сегодняшний день строители сами построили детские сады и школы, чтобы они открылись к 1 сентября. Но денег у нас на то, чтобы их выкупить, нет. Это 17 детсадов, 4 школы, 14 офисов врачей общей практики и одна поликлиника. Я бы попросил Вас оказать помощь нашему городу.
— Александр Беглов, российский политикNeva.Today 10:21
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Эксперт: «Вопрос №1 для Петербурга – это поиск средств для реализации глобальных задач»
Петербургский дневник11:58
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Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
Матвиенко прокомментировала задержание Абызова
Обновлено в 06:37
Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Обновлено в 13:36
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено в 12:56
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Наука
Лауреатами премии Тьюринга за 2018 год стали «крестные отцы» искусственного интеллекта
Джеффри Хинтона, Йошуа Бенжио и Яна Лекуна иногда называют «крестными отцами» искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Космос
Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный намечен на 27 июня
Как сообщили РИА в "Роскосмосе", носителю "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" предстоит вывести на орбиту метеоспутник "Метеор-М".
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Россия поддерживает план Медведчука по восстановлению мира на Украине
Постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил о поддержке плана председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по восстановлению мира на Украине.
Обновлено в 11:23
Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Наука
Создан алкоголь, который не вызывает похмелья
Не вызывающий похмелье алкоголь был создан профессором Имперского колледжа Лондона, научным сотрудником Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом.
Обновлено в 06:31
Общество
В России появится фастфуд для пенсионеров
В России разрабатывается специальная еда для пенсионеров — она должна быть обогащена витаминами, обладать высокой пищевой ценностью и быть простой в приготовлении.
Обновлено в 09:10
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Происшествия
Уволены устроившие драку в Элисте полицейские
Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
Футбол
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Обновлено в 09:17
Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян.
Обновлено в 03:21