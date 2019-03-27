Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов ПетербургаРИА Новости 09:53
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
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На сегодняшний день строители сами построили детские сады и школы, чтобы они открылись к 1 сентября. Но денег у нас на то, чтобы их выкупить, нет. Это 17 детсадов, 4 школы, 14 офисов врачей общей практики и одна поликлиника. Я бы попросил Вас оказать помощь нашему городу.
— Александр Беглов, российский политикNeva.Today 10:21
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Александр Беглов обсудил с Дмитрием Медведевым финансирование инфраструктурных объектов Петербурга
Петербургский дневник10:52
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Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".
Обновлено в 11:02
Происшествия
Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей
Один из обвиняемых по делу о мошенничестве, по которому проходит экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, скрылся за рубежом, сообщил Следственный комитет (СК) России.
Обновлено в 06:32
Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Политика
В вину брянскому депутату Бадырханову вменили скандал в ресторане
Стало известно, почему в Брянском отделении ЛДПР решили исключить из партии Мухтара Бадырханова.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
Обновлено в 10:03
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Футбол
Черышев попал в основной состав команды недели FIFA 19
В основной состав попал полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Политика
Совбез ООН назначил дату экстренного заседания по Голанским высотам
Совет Безопасности ООН обсудит сложившуюся ситуацию вокруг Голанских высот на экстренном заседании в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:02
Футбол
Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы
«Талант у пацана большой», — резюмировал Варга. Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019.
Обновлено в 11:21
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Израильские ВВС нанесли новые ответные удары по сектору Газа
ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору. В ночь на вторник поступили сообщения о том, что палестинцы и израильтяне заключили перемирие.
Обновлено в 00:21
Политика
Бразилия выступила против военного вторжения в Венесуэлу
Министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва заявил, что его страна отвергает военное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Порошенко назвал Путина своим оппонентом
Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:07
Политика
В Литве вынесли приговор бывшим советским военным
В Литве бывших советских военных осудили за преступления против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, когда во время столкновений у Вильнюсской телебашни погибли 14 человек.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Герасимов обсудил военное сотрудничество с командующим Сухопутными войсками Камбоджи
Обновлено в 12:02
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
Обновлено в 07:03