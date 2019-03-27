Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов ПетербургаРИА Новости вчера в 09:53
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
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На сегодняшний день строители сами построили детские сады и школы, чтобы они открылись к 1 сентября. Но денег у нас на то, чтобы их выкупить, нет. Это 17 детсадов, 4 школы, 14 офисов врачей общей практики и одна поликлиника. Я бы попросил Вас оказать помощь нашему городу.
— Александр Беглов, российский политикNeva.Today вчера в 10:21
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Медведев намерен поручить Минфину найти средства на соцобъекты Петербурга при вводе нового жилья
Интерфакс - Россиявчера в 09:54
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Политика
За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока
Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено вчера в 20:39
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В Роспатент подали заявку на регистрацию «Децла»
ООО "Достояние", которое принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков "Децл" и Detsl aka le Truk.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Компания Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера
На автошоу в Сеуле компания Kia презентовала два новых концептуальных паркетника, которые должны продемонстрировать дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 01:36
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
Скоропостижно скончался грузинский актер и режиссер Эрекле Бадурашвили, сообщает РИА "Новости". Он умер в Тбилиси в возрасте 57 лет.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Порошенко назвал условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве
Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:44
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Политика
Медведев удалил Абызова из друзей во «ВКонтакте»
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов пропал из списка друзей премьер-министра Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 10:36
Общество
Фотография «лысого из Brazzers» попала в церковную брошюру
Подписчики брошюры узнали в запечатленном на фотографии мужчине Джонни Синса.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Кейн собирается попробовать себя в НФЛ
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие
В Астраханской области прошли российско-белорусские учения
Совместная российско-белорусская воздушно-огневая конференция прошла в Астраханской области.
Обновлено в 00:15
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59